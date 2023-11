Il Futsal Pontedera vola: vittoria e primo posto in Serie B

Vittoria e prima posizione in classifica per il Futsal Pontedera. Bottino pieno per i bianconeri, che nella settima giornata nel girone C di Serie B di calcio a cinque supera a domicilio per 1-3 la Futsal Sangiovannese e si porta in testa al campionato. Approfittando del pareggio per 4-4 tra Sant'Agata Futsal e Futsal Prato, gli uomini di mister Sardelli hanno messo la freccia e scavalcato i lanieri in vetta.

Per il Futsal Pontedera questo è il quarto successo in fila, il secondo in un derby dopo che settimana scorsa Cerri e compagni avevano sconfitto l'Arpi Nova tra le mura amiche del PalaPonticelli di Santa Maria a Monte. Di fronte a una squadra costruita per far bene e stare ai vertici, il Futsal Pontedera ha avuto il merito di sbloccare la partita intorno alla metà del primo tempo con Della Marca, che sfrutta alla perfezione un assist di Montagna per mettere la firma sullo 0-1.

A ridosso dell'intervallo arriva il raddoppio dei bianconeri. Ad andare a bersaglio è ancora una volta Della Marca, che stavolta fa tutto da solo: prima va in anticipo su un avversario riconquistando il possesso e poi con un diagonale chirurgico mette la sfera dove il portiere non può arrivare. In avvio di ripresa il Futsal Pontedera cala il tris con Maggini che chiude nel migliore dei modi una bella azione corale in 3 contro 1 del Futsal Pontedera.

La rete di Joseca nel finale serve solo a rendere meno amaro il parziale per i padroni di casa. I pontederesi, grazie anche a diversi interventi decisivi di Cerri tra i pali, controllano il risultato fino al suono della sirena finale che consegna la vittoria nelle mani dei bianconeri. Il prossimo avversario del Futsal Pontedera sarà il Bagnolo, quarta forza del campionato, per un'altra sfida di alta classifica con in palio punti pesanti.