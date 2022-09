Campionati Regionali Bocce Petanque: Lazzeroni e Giannelli di Pisa Bocce chiudono al secondo posto

Giornata dedicata alla specialità Petanque quella del 18 settembre: a Scandicci, presso il Parco della Polisportiva San Giusto, sono scesi in campo giovani e coppie per i Campionati Regionali di Bocce. La prova è stata organizzata dalla Bocciofila Scandiccese, il cui presidente Stefano Iserani Reboli ha poi premiato i vincitori. La prova senior a coppie è stata vinta dalla coppia dell'U.S. Affrico composta da Stefano Bartoloni ed Enza Lombardi, che hanno sconfitto in finale per 11-10 Carlo Lazzeroni e Sandro Giannelli di Pisa Bocce.

L'ultimo atto è stato tiratissimo: partenza sprint di Bartoloni-Lombardi che in poche mani si portano sul 9-0. La coppia pisana non si arrende e rimonta punto dopo punto fino a raggiungere la parità 9-9 allo scadere del tempo. Nella prima delle ulteriori due manches Lombardi mette un ottimo punto che gli avversari non riescono a migliorare e Bartoloni aggiunge il secondo con un accosto millimetrico per portarsi sull'11-9. All'ultimo sfoglio Giannelli accosta bene, ma i fiorentini riescono a chiudere tutti gli spazi e Lazzeroni, con tre bocce in mano, non riesce ad aggiungere quella necessaria a pareggiare: è 11-10 e Bartoloni-Lombardi sono i campioni a coppie. Per Enza Lombardi, dopo il titolo regionale individuale e l'ottima prova ai campionati italiani, arriva anche il titolo a coppie. Da annotare il terzo posto della coppia di Pisa Bocce Mario Di Ruscio-Manuela Gambogi e il quarto di Elisabetta Majoli-Luca Giannelli, sempre di Pisa Bocce. Ha diretto il signor Paolo Duè.

I giovani sono scesi in campo per i Campionati Regionali Juniores Petanque validi anche come settima tappa della Coppa Toscana Juniores. La gara unica Under 18/Under 15 è stata vinta da Agnese Casini di Pisa Bocce, davanti a Marco Zerboni della Scandiccese. Terze a pari merito si sono classificate Iris Facchini dell'Affrico e Valeria Zerboni della Scandiccese. Nell'Under 12 invece Pietro Lazzeroni di Pisa Bocce ha preceduto il compagno Didier Lazzeroni, mentre terzi a pari merito sono arrivati Alessandro Zerboni della Scandiccese e Kinzica Casini di Pisa Bocce. I Campioni Regionali Juniores Petanque sono dunque Agnese Casini nell'U18, Marco Zerboni nell'U15, Iris Facchini nell'U15F, Pietro Lazzeroni nell'U12, Kinzica Casini nell'U10F, Alessandro Zerboni nell'U10.