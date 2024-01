Cetilar Racing alla prova della '24 Ore di Daytona'

Sarà una '24 Ore di Dayona' molto speciale, quella in programma il prossimo fine settimana (27-28 gennaio), la quarta per il team Cetilar Racing che è al via per il secondo anno consecutivo con la Ferrari 296 GT3 numero 47 che ha portato all'esordio proprio sui 5,7 km del triovale della Florida 12 mesi fa.

Una '24 Ore di Daytona' tutta tricolore per la squadra italiana che si avvale del supporto tecnico della AF Corse, con una vettura che è l'emblema del nostro paese nelle competizioni GT, divisa da Roberto Lacorte, Antonio Fuoco, Giorgio Sernagiotto e Eddie Cheever III, ed un ospite che rappresenta a sua volta l'orgoglio italiano nello sport e che risponde al nome di Marcell Jacobs.

Il doppio campione olimpico in carica dei 100 metri e staffetta 4x100, sarà presente in pista nel week-end a supportare il team 'all-made in Italy'. Un'occasione da non perdere per Jacobs, che in questi giorni sta sostenendo a Jacksonville (a un centinaio di miglia dal circuito), una sessione di preparazione seguito dal suo nuovo allenatore Rana Reider. Intanto le qualifiche del 'Roar before the Rolex 24' che si è svolto domenica scorsa hanno posizionato l'equipaggio del team Cetilar Racing al settimo posto della classe GTD, con un tempo molto vicino a quello della pole.

"La nostra quarta '24 Ore di Daytona' è iniziata con l'atmosfera giusta per affrontare la nuova stagione che arriva dopo un anno complicato, in cui sapevamo che avremmo dovuto faticare per sviluppare la nuova vettura e anche in seguito al BoP che non è stato per noi favorevole - ha commentato Roberto Lacorte - La nostra Ferrari 296 GT3 nel 'Roar' è andata molto bene. La potenzialità per puntare in alto c'è, così come nel box Cetilar Racing c'è un ambiente in generale positivo".

La '24 Ore di Daytona', che giunge alla sua 62° edizione, inaugura la terza stagione per il team Cetilar Racing nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship (di cui è il primo dei cinque appuntamenti di quest'anno), campionato in cui la squadra italiana ha conquistato nel 2022 una vittoria nella '12 Ore di Sebring'.

Sono 59 le vetture attese in pista in totale tra Prototipi e GT. Giovedì 25 gennaio si inizia con le prove libere in programma anche nella giornata di venerdì 26. Il via della gara è invece fissato per le 19.40 di sabato 27 gennaio ora italiana. Web streaming sul sito internet www.imsa.com/tv.