Ponsacco: nuova gestione per Break Point, il bar del circolo del tennis

In bocca al lupo per la nuova gestione del bar al circolo del tennis di Ponsacco. Nel pomeriggio di sabato 8 luglio è stato inaugurato il locale, il Break Point, alla presenza del sindaco Francesca Brogi e degli assessori Francesco Vanni, Roberta Lazzeretti e Stefania Macchi. Guido Testi, insieme ad Azzurra Rolla e Martina Tosi hanno raccontato i progetti legati alla nuova apertura, un’idea nata dall’associazione Insieme per lo sport.

"Bello vedere persone giovani che si danno da fare su progetti nuovi - ha detto Francesca Brogi - Crediamo che questo possa essere un bel punto di aggregazione. Un centro che negli anni è cresciuto moltissimo grazie alle capacità di Piero Toci e Anna Iualè e agli investimenti fatti negli impianti. Abbiamo creduto molto su questo circolo, simbolo di grande sinergia tra pubblico e privato e ormai diventato un punto di riferimento di un’intera area. Rivolgo le mie congratulazioni e il mio in bocca al lupo ai nuovi gestori. I giovani attirano giovani e penso che questo luogo abbia tutte le carte in regola per diventare punto di ritrovo per allenarsi, divertirsi e per pensare, con l’augurio che proprio da qui possano nascere nuove idee per la comunità".

Una struttura che negli ultimi anni ha investito costruendo nuovi campi di padel e altri campi da tennis. Intanto è già stato svelato il primo progetto che vedrà impegnato il nuovo locale e l’anima più sportiva del luogo: una 12 ore di tennis, da giocare in notturno dalle 20 alle 8.