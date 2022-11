Coppa Toscana Calcio a 5: il Cus Pisa espugna l'ostico campo del Quattro Strade

Vittoria sofferta ma importante per i ragazzi del Cus Pisa calcio a 5 che si impongono in trasferta nell'ostico campo del Quattro Strade nella seconda giornata della Coppa Toscana di calcio a cinque. Apre le marcature Damiano Umalini al 34" con un bolide da centrocampo che supera l'estremo difensore locale. Il primo tempo prosegue in equilibrio con varie occasioni per parte. Costanzo nel finale di prima frazione però sigla lo 0-2.

Nella ripresa ancora Umalini regala ai propri tifosi la personale doppietta. Gli avversari riaprono il match portandosi sul 1 a 3, ma i gialloblu amministrano bene il vantaggio e portano a casa i tre punti. Con questo successo gli universitari si portano a quota 4 punti in classifica. Adesso nella terza ed ultima giornata il Cus Pisa effettuerà il turno di riposo. I cussini staranno alla finestra ad osservare il match tra Quattro Strade e Scintilla che deciderà di fatto la qualificazione al secondo turno della Coppa Toscana.