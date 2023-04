Weekend del Primo Maggio, cosa fare a Pisa e provincia Festival, spettacoli teatrali ed escursioni: tutti gli appuntamenti da non perdere

Un lungo weekend di relax e riposo, quello che ci attende. Alle giornate di sabato e domenica potremmo infatti aggiungere quella del 1° maggio, che, in questo 2023, cadrà di lunedì. Vediamo qualche consiglio su cosa fare a Pisa e provincia in questo fine settimana ormai alle porte (qui, invece, qualche suggerimento per una gita nei borghi toscani anche in caso di maltempo).

Sabato 29 aprile si svolgerà la seconda edizione del Mura Fantasy Festival. Figuranti in costume e cosplayer animeranno il camminamento in quota con un gioco di ruolo dal vivo, un percorso ad enigmi che catapulterà il visitatore nel bel mezzo del Medioevo.

Sabato 29 aprile 2023, alle 21:30, si terrà al Lumière il concerto di Whitemary, artista la cui ìmusica è impulsiva, terapeutica ed esorcizzante: testi in italiano, sintetizzatori analogici, una laurea in canto jazz e una "fissa" per la techno.

Sabato 29 aprile, alle 21.30 al Teatro Nuovo, andrà in scena 'La grazia' (testo di Luca Oldani per la regia Irene Serini, con Giorgio Vierda, Luca Oldani). Un testo ricco di cose "graziose" o "piene di grazia" citate o vissute.

Mostre a tema, talk, incontri e proiezioni per festeggiare la cultura albanese in Italia. Da venerdì 28 a domenica 30 aprile si svolgerà in Logge di Banchi il Festival della Cultura Albanese. L'iniziativa, organizzata Associazione culturale albanese di Pisa – La Grande Onda con il contributo dell'Istituto "Sami Frasheri" di Tirana, è patrocinata dal Comune di Pisa e ha l'obiettivo di evidenziare la partecipazione della comunità albanese alla vita culturale, intellettuale e civile in Italia e in particolar modo a Pisa, nonché il contributo reciproco dato dall'Italia e da illustri personalitaà italiane nel corso della storia dell'Albania.

Domenica 30 aprile, alle 11, nuovo appuntamento della rassegna sulla letteratura del '900 a Palazzo Blu. Protagonista il romanzo L'Agnese va a morire di Renata Viganò, presentato da Elena Santagata, assegnista di ricerca all'Università di Bari, con letture dal testo a cura di Elisa Proietti. Scorrendo l'elenco degli studi su L'Agnese va a morire, colpisce il disinteresse della critica rispetto a uno dei romanzi della Resistenza che meglio incarna il risentimento collettivo di fronte all'offesa dell'invasione.

Lunedì 1° maggio si terrà un'escursione nella tenuta di San Rossore che condurrà fino al mare. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall'ingresso principale della Tenuta in località Cascine Vecchie, inizierà il 'viaggio nella Natura del Parco' percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico.

Steve Coleman, considerato tra gli artisti più influenti del panorama contemporaneo e vincitore di prestigiosi riconoscimenti tra cui il MacArthur Fellowship, il Guggenheim Fellowship e il Doris Duke Performing Artist Award, sarà in concerto con i suoi Five Elements domenica 30 aprile alle 21.15 alla Città del Teatro di Cascina per l'appuntamento conclusivo della prima edizione di 'This is jazz!'.

Il Primo Maggio torna a Castelfranco di Sotto il consueto appuntamento con i banchi di ogni genere allestiti in Piazza XX Settembre. L'amministrazione comunale, in accordo con gli ambulanti e le associazioni di categoria, ha deciso di confermare l'appuntamento per garantire un servizio ai cittadini che, specialmente in un giorno festivo, fanno spese e hanno piacere di incontrare i propri compaesani nel centro storico, ma anche per i commercianti stessi che usufruiranno della giornata per proporre la loro merce.

