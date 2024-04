Il Futsal Pontedera chiude la stagione dei record con una sconfitta indolore

Termina con una sconfitta la stagione del Futsal Pontedera. Nell'ultima giornata del girone C di Serie B di calcio a cinque, i bianconeri sono stati superati per 3-6 dalla Mattagnanese tra le mura amiche del PalaPonticelli di Santa Maria a Monte. Ma non è ovviamente l'unico passo falso nel proprio quartier generale di tutto il torneo a togliere il sorriso a Cerri e compagni, che hanno nuovamente festeggiato insieme ai propri tifosi la conquista del primo posto e la promozione in Serie A2.

Il Futsal Pontedera chiude l'anno con 48 punti fatti in 22 giornate, 84 reti segnati e 54 gol concessi agli avversari, confermandosi così come la miglior difesa di gran lunga di tutto il campionato. Tra Futsal Pontedera e Mattagnanese la parità iniziale viene rotta dopo pochi secondi, cortesia di Mangione che ruba palla e batte il portiere avversario Becchi per l'1-0 dei padroni di casa.

La risposta della Mattagnanese è immediata. Pochi secondi dopo, infatti, Ed Daoudy mette la firma sull'1-1. Gli ospiti spingono sull'acceleratore e si portano in vantaggio con Panerai. Il Futsal Pontedera non ci sta e si affida alla vena realizzativa di Della Marca per rimontare gli avversari e mettere di nuovo la freccia. Il bomber bianconero realizza una doppietta che porta a 29 il totale delle reti segnate quest'anno in campionato dal capocannoniere del Futsal Pontedera. A ridosso dell'intervallo la Mattagnanese fa 3-3 e si va negli spogliatoi in perfetto equilibrio.

Nella ripresa, mister Sardelli concede spazio e minuti ai tanti giovani Under 17 convocati, sia per premiarli di quanto fatto durante l'anno nella rispettiva categoria sia per metterli alla prova in vista di un futuro ormai sempre più prossimo. La Mattagnanese non lascia scampo e, grazie anche a un Gherardi più che ispirato tra i pali, scappa via senza più voltarsi andando a vincere per 6-3 al suono della sirena finale.