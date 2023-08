Coppa Toscana Beach Bocce: a Marina trionfa Igor Santerini

Un vero successo la tappa del litorale pisano della Coppa Toscana Beach Bocce 2023 che si è svolta domenica 30 Luglio. Ben 32 i partecipanti al via al Bagno Impero, che per il secondo anno consecutivo ospita una gara Fib del Beach Bocce, e un livello tecnico sempre crescente, che fa ben sperare il mondo boccistico pisano in vista dei campionati regionali e nazionale.

Ad aggiudicarsi la gara è stato il pisano Igor Santerini, già vincitore di diverse prove della Coppa Toscana, che trionfa superando in una bella finale il giocatore di Torre del Lago Renato Pucci; terza posizione per il pistoiese Giordano Pini e il portacolore di Pisa Bocce Andrea Mattonai. Con questa vittoria Igor Santerini consolida la sua posizione in vetta alla classifica e si afferma come grande favorito per la vittoria dei campionati regionali che si svolgeranno a Torre del Lago (Bagno Stella Sud).

I campionati italiani invece, sono programmati il 16 e il 17 settembre a Latina Lido e vedranno la partecipazione di 3 individualisti e 2 coppie della Toscana, che saranno scelti tra i vincitori del campionato regionale e la classifica della coppa toscana beach bocce. E in attesa della prossima tappa nel litorale pisano (domenica 3 settembre al Bagno Lomi di Tirrenia) il Beach Space (al Cus Pisa) organizza una gara a coppie miste venerdì 11 agosto alle ore 18. Per info ed iscrizioni contattare il 3402516545.

Ecco la classifica della Coppa Toscana Beach Bocce (i primi dieci in classifica) dopo le prime 9 gare: 1) Igor Santerini (Bocciofila Pistoiese) 113 punti.; 2) Giordano Pini (Bocciofila Pistoiese) 93 p.; 3) Antonio Palumbo (Bagno Lomi Tirrenia) 68 p.; 4) Mauro Sangermani (Stella Sud Torre del Lago) 64 p.; 5) Daniele Gennai (Bagno Impero Marina di Pisa) 50 p.; 6) Diego Lupi (Stella Sud Torre del Lago) 45 p.: 7) Renato Pucci (Stella Sud Torre del Lago) 44 p.; 8) Alfredo Zanni (Grossetano) 37 p.; 9) Agnese Casini (Pisa Bocce) 37 p.; 10) Andrea Mattonai (Pisa Bocce) 34 p.