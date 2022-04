Weekend di Pasqua: cosa fare a Pisa e provincia Qualche idea sui principali eventi per sabato 16, domenica 19 e Pasquetta

Le vacanze di Pasqua sono finalmente arrivate. Tra chi preferisce una bella escursione e chi invece predilige stare seduto a tavola tra una portata e l'altra, in ogni caso la scelta su cosa fare a Pisa e provincia non manca. Pranzi, camminate, feste di paese, mercati, concerti e relax per godersi al meglio questa pausa.

Intanto si può partire con una pratica rilassante per eccellenza: lo Yoga. Domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, le Mura di Pisa aprono per una rigenerante camminata mattutina, accompagnata da momenti di riflessione e di meditazione. Insomma, un momento per imparare a gestire le emozioni e lo stress, sotto la guida di un'insegnante, e affrontare così al meglio la giornata. Partecipazione solo su prenotazione.

Ovviamente non possono mancare le tradizionali uova di Pasqua. Il Museo delle Navi Antiche di Pisa offre per sabato 16 aprile una divertente attività per famiglie all'interno delle sue sale. Qui, tra gli antichi reperti, si nascondono delle uova insieme a oggetti, storie, usi e curiosità di duemila anni fa esposti nelle sale degli Arsenali Medicei. Riuscirete a trovarli tutti? Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria.

Torna un'antica tradizione a Santa Maria a Monte: la Processione delle Paniere, cesti fioriti portati sulla testa dalle dame, accompagnate da cavalieri. Si ricorda così il miracolo della Beata Diana, patrona del paesino medievale, che trasformò il pane in rose e fiori. Oltre alla Processione, previste anche visite guidate teatralizzate nei principali musei. Si andrà inoltre alla scoperta della 'città sotterranea', una rete di cunicoli che attraversano le antiche cinte murarie. L'appuntamento è per il lunedì di Pasquetta, 18 aprile, e martedì 19 all'interno dell'evento il 'Festival d'Europa'.

Una camminata per godersi in tranquillità la bellezza della natura, dove ormai la primavera è arrivata. Per il giorno di Pasquetta, lunedì 18 aprile, è in programma un'escursione ad anello (lunghezza di 11,5 chilometri) attorno alla campagna di Vecchiano fino al Monte del Legnaiolo. Boschi, chiesette, sentieri e bellissimi panorami per prepararsi ad affrontare il ritorno a lavoro.

Nel paese medievale di Castelfranco di Sotto lunedì 18 aprile è giornata di mercato straordinario. Circa 120 banchi dei più svariati generi saranno allestiti in piazza XX Settembre per far passare un bel giorno di festa nel centro storico.

E questa sarà anche una Pasqua ricca di musica. Le composizioni di Mozart, la serenata in mi minore per archi di Elgar e il concerto grosso 'Palladio' di Jenkins saranno i protagonisti del 'Concerto per l'Ucraina', sabato 16 aprile alla Stazione Leopolda di Pisa, evento di beneficienza promosso dai musicisti dell’Orchestra Giovanile Toscana in collaborazione con la Croce Rossa di Pisa. I fondi raccolti saranno destinati ad aiuti umanitari per il popolo ucraino.

Presente anche la musica jazz con il concerto dei Ghost Horse all'Exwide di Pisa sabato 16 aprile. Il sestetto italo-americanopresenterà in anteprima i brani del nuovo disco. A partire da un ricco humus di poliritmie latine e africane, Ghost Horse tesse un ecosistema oscuro e misterioso che digerisce, scompone e ricombina elementi di free jazz, hip hop, blues e loop music. E il risultato è affascinante.

Adesso però è tempo di buon cibo. E perchè non andare in riva al mare per il tradizionale pranzo con i parenti? In occasione di Pasqua e Pasquetta riapre infatti 'Big Fish', lo stabilimento balneare dell'Associazione L'Alba. Con un ricco menù a base di pesce: spaghetti allo scoglio, volgole, branzini e tanto altro per godersi un buon pranzo vista mare.

Sempre l'Associazione L'Alba apre le porte del ristorante Quore, nel centro storico di Pisa, per i giorni di Pasqua e Pasquetta. Si potrà scegliere tra un ricco menù di terra (gnocchetti, pici, agnello, solo per citare qualche piatto) e una 'fantasia di mare' a base di orate, scampe, volgole e ravioli di mare. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

