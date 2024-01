Continua la marcia del Futsal Pontedera: al PalaPonticelli arriva la Real Casalgrandese

Terzo impegno in sette giorni per il Futsal Pontedera, che domani pomeriggio (sabato 27 gennaio) torna in campo davanti al proprio pubblico al PalaPonticelli di Santa Maria a Monte per la terza giornata di ritorno del girone C di Serie B di Calcio a cinque.

Avversari degli uomini di mister Sardelli saranno gli emiliani della Real Casalgrandese, con fischio d'inizio alle 15. Sabato scorso i bianconeri hanno pareggiato per 2-2 contro il Boca Livorno, un risultato che ha permesso a Cerri e compagni di allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi in campionato a 11. Il Futsal Pontedera è ancora in testa alla classifica con 4 lunghezze di vantaggio sul Futsal Prato, che nell'ultimo turno ha fatto 1-1 con la Mattagnanese, terza forza del torneo.

Mercoledì sera, invece, per i bianconeri è arrivata l'eliminazione dalla Coppa Italia, con la Futsal Sangiovannese che si è imposta sul Futsal Pontedera per 2-3 sempre al PalaPonticelli al termine di una gara segnata da una serie di decisioni arbitrali che hanno fatto storcere (e non poco) il naso ai padroni di casa. Adesso, dunque, tutta la concentrazione dei pontederesi è rivolta al campionato, anche perché la Real Casalgrandese non verrà certo a Santa Maria Monte per stendere il tappeto rosso di fronte alla capolista.

Dopo un inizio di stagione non brillantissimo, settimana dopo settimana i rossoblu sono saliti di tono puntando dritti verso la zona playoff, ora distante solo 3 punti. Per evitare spiacevoli sorprese, il Futsal Pontedera dovrà fare particolare attenzione alla coppia formata da Andres Julian Vazquez e Akram Ben Saad, autori rispettivamente di 13 e 11 gol fino a questo momento in stagione.