Il Futsal Pontedera pareggia col Boca Livorno: bianconeri ancora in vetta

Pari e patta tra Futsal Pontedera e Boca Livorno. Al suono della sirena finale è 2-2 tra i bianconeri di mister Sardelli e i labronici, che si dividono così la posta in palio dopo una partita ben giocata da entrambe le squadre scese in campo. In classifica, complice anche l'1-1 tra Futsal Prato e Mattagnanese nell'altro big match di giornata, non è cambiato niente, con il Futsal Pontedera in testa al girone C di Serie B a +4 sui lanieri e +6 sui mugellani.

Dopo una prima fase di studio, al PalaPonticelli ad aprire le marcature sono gli ospiti. Della Marca commette fallo su Perciavalle in area di rigore, dal dischetto va lo stesso Perciavalle che batte Cerri mettendo la firma sullo 0-1. Il Futsal Pontedera non ci sta e dopo pochi minuti riporta il punteggio in parità con una straordinaria rete di Maggini, che prima difende il pallone con una ruleta e poi scaraventa la sfera alle spalle di Del Greco con una conclusione potente e precisione da posizione defilata che toglie le ragnatele da sotto l'incrocio dei pali. Il Boca Livorno rimette la testa avanti con Lepori, ma Maggini è in uno stato di grazia e sugli sviluppi di una punizione battuta da Mangione con un delizioso tacco sigla la doppietta personale: 2-2.

Nella ripresa la partita si scalda, con diversi labronici che finiscono sul taccuino dei cattivi. Futsal Pontedera e Boca Livorno si affrontano a viso aperto, senza mai risparmiarsi o tirare indietro la gamba, ma gli sforzi profusi non bastano per trovare la via del gol. Nessuno rischia la carta del portiere di movimento nei minuti finali e al triplice fischio arriva un risultato che tutto sommato non dispiace a Cerri e compagni, che mercoledì sera (24 gennaio) saranno di nuovo in campo davanti ai propri tifosi per il primo turno di Coppa Italia contro la Sangiovannese, con fischio d'inizio alle 21.