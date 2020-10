Il Camposanto tra arte e spiritualità

“La cappella Sistina dei pisani”: così Antonio Paolucci, già Ministro per i Beni Culturali, definì il più giovane monumento di Piazza dei Miracoli.

Luogo di pace ed arte, passeggiando attraverso i suoi corridoi osserveremo i principali affreschi che ne ricoprono le pareti e racconteremo le varie curiosità racchiuse tra sarcofagi, tombe e cappelle.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 10:30 davanti al Museo delle Sinopie



Prezzo della visita: 15 euro compreso il costo delle radioline.

Gratis per minori 10 anni.



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782



IMPORTANTE!

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana e per la vostra sicurezza, si ricorda di portare con sé mascherina e gel disinfettante